Парламент Южной Кореи поддержал инициированный оппозиционной Демократической партией «Тобуро» призыв отправить в отставку главу МВД страны Ли Сан Мина из-за октябрьской давки в центре Сеула, унесшей жизни 158 человек, сообщает агентство Yonhap.

По его данным, за это предложение проголосовали 182 из 183 депутатов, принявших участие в голосовании. Члены правящей партии «Гражданская сила» бойкотировали заседание, однако «Тобуро» имеет большинство в 300-местном парламенте, благодаря чему предложение все же было принято. Всего в состав парламента входят 300 депутатов, однако одно место сейчас вакантно.

Несмотря на поддержку призыва об отставке главы МВД со стороны большинства в парламенте, президент Юн Сок Ёль, как ожидается, отклонит его. В этом случае «Тобуро» грозит запустить процедуру импичмента главы ведомства. Согласно 65-й статье Конституции Республики Корея, в случае с министрами это решение должно быть инициировано минимум одной третью депутатов, а утверждено — простым большинством.

Специальная группа полиции выясняет причины трагедии в районе Итхэвон. В частности, после получения соответствующего заявления правоохранительные органы начали проверку действий министра внутренних дел. Южнокорейская общественность критикует власти за то, что те не предусмотрели возможности давки и не приняли мер по обеспечению безопасности при массовых скоплениях людей. В результате трагедии 29 октября погибли по меньшей мере 158 человек.