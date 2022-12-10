Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что однажды непродолжительное время учил русский язык, но помнит лишь алфавит. Об этом он заявил в субботу в ходе встречи с гражданами в Потсдаме, его слова приводит агентство DPA.

«Однажды я брал восемь уроков на вечерних курсах. Но кроме алфавита ничего не запомнилось», — сказал он, не приведя подробностей.

Шольца спрашивали о его телефонных переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. По словам главы германского кабмина, они всегда проходили в вежливом ключе.