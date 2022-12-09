Пожар произошел в магазине OBI в торговом центре «МЕГА Химки» в Подмосковье, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.
«В городе Химки, восьмой микрорайон, корпус 2, горит ТЦ OBI. Произошло загорание кровли», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы МЧС России, площадь пожара составляет 7000 квадратных метров. В тушении возгорания задействованы 30 человек и девять единиц техники. Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.
По предварительной информации, пострадавших при ЧП нет.
«Происходят взрывы лакокрасочной продукции в строительном отделе магазина OBI — банки с краской, аэрозоли», — сказали в экстренных службах.
Причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» стало короткое замыкание, сообщили экстренные службы.
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