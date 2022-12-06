Неизвестный мужчина бросил в короля Великобритании Карла III яйцо во время встречи монарха с представителями общественности в городе Лутон, сообщает британская газета Metro. Это уже второй подобный инцидент за месяц.

Брошенное яйцо в самого короля не попало, но охранники подскочили к Карлу III сразу, как заметили летящий «снаряд». На видео заметно, что король Великобритании осмотрел одежду, но никаких следов не заметил.

По сообщению полиции Бедфордшира, по подозрению в нападении был задержан мужчина в возрасте 20 лет.

