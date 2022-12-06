Началось судебное расследование по уголовному делу Рузан Джаббаровой, обвиняемой в совершении кражи из дома Орхана Гадимбейли, сына владельца торгового центра «Седерек» Юниса Гадимбейли.

Уголовное дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Сабины Мамедзаде сообщает АПА.

Согласно обвинению, в период работы служанкой в доме О.Гадимбейли в Сабаильском районе Р.Джаббарова украла из его дома драгоценности и наличные деньги на общую сумму 803 тыс. 118 манатов.

В своих показаниях следствию обвиняемая заявила, что совершила кражу из-за того, что нуждалась в деньгах и стоимость похищенных ею денег и драгоценностей составляет не 803 тыс. 118 манатов, как указано в обвинении, а 217 тыс. манатов.

Женщина закопала украденные вещи во дворе своего дома в поселке Забрат. После того, как преступление было раскрыто, она сама указала сотрудникам полиции место, где закопала деньги, драгоценности и другие похищенные вещи.

Похищенные вещи были возвращены хозяевам.

Следственный орган предъявил обвинение Р.Джаббаровой по статье УК 177.4 (кража в особо крупном размере).

Потерпевшими по делу признаны О.Гадимбейли и его супруга Фарида Гадимова.

Сегодня на подготовительном заседании Р.Джаббарова частично признала свою вину.

На процессе адвокат обвиняемой Гюнай Исмаилова выступила с ходатайством об изменении избранной в отношении ее подзащитной меры пресечения в виде ареста на домашний арест.

Ходатайство не было удовлетворено.

Судебное рассмотрение назначено на 20 декабря.