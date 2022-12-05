Армения никогда не говорила о выходе из ОДКБ, но Ереван обеспокоен отношением организации к республике, заявил в понедельник спикер армянского парламента Ален Симонян.

По словам Симоняна, некоторая пассивность ОДКБ, а также официальные заявления отдельных союзников Армении стали причиной того, что общественные настроения в стране относительно организации претерпели существенные изменения.

«Мы никогда не делали заявлений о выходе из ОДКБ, мы говорили о том, что ОДКБ покидает регион, мы этим очень обеспокоены. Складывается впечатление, что территория Армении не имеет равного стратегического значения для ОДКБ, в то время как пристальное внимание уделяется восточноевропейскому региону и Центральной Азии», — заявил спикер в ходе совместного заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и пятнадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ.