Замсекретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть:

«Сегодня вступило в силу решение западных стран о запрете на поставку российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель. Эти действия наших «друзей» напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду. Типа хотим охладиться. Часть из них быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится плавать в студёной воде, но очень плохо (в проруби трудно учиться). А часть – утонет. И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть.

Просто поразительно, как человечество любит постоянно наступать на одни и те же грабли, пытаясь регулировать цены в угоду политической конъюнктуре. Эти попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Ведь закон стоимости никто не отменял. Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадёт, но вот с ценами будет происходить невообразимое. Чтó, кстати, точно никто не знает, но попробовать залезть в холодную воду очень хочется, чтобы потом хвастаться на выборах своей решительностью. Одно ясно – хорошего для потребителя не будет, это точно. Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Всё ещё впереди, зима только началась», — написал политик в Телеграм.