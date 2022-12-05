Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, как того ожидают ее союзники. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs, опубликованной в понедельник.

По его словам, ФРГ прилагает все усилия ради укрепления мирового порядка на основе принципов Устава ООН. Германские благополучие, безопасность и демократия зависят от соблюдения общих правил.

«Поэтому Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, как этого ожидают наши союзники, возводить мосты внутри Европейского союза и быть поборником многосторонних решений для глобальных проблем», — пишет канцлер.