«Радио Свобода» сообщает, что оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов был застрелен в Швеции в ночь на 2 декабря. Информацию подтвердили его соратники. Силовые ведомства Швеции эту информацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что Тумсо Абдурахманов перестал выходить на связь.

1 декабря появились первые сообщения о возможном убийстве Абдурахманова.

2 декабря пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков заявил изданию «Кавказский узел», что заслуживающей доверия информации о гибели Абдурахманова не поступало. «По нашей информации, это неправда. Говорят об убийстве молодого парня в Швеции, который жил по-соседству с Тумсо. Но и это не подтверждено», – сказал Албаков.

Представители «Вайфонда» также сказали «Кавказскому узлу», что не склонны доверять сообщениям о гибели Абдурахманова. При этом в организации заявили, что блогер уже какое-то время не выходит на связь.

3 декабря «Вайфонд» в своем телеграм-канале сообщил, что Абдурахманов все еще не вышел на связь. Также больше не доступен его брат Мохмад Абдурахманов.

Тумсо Абдурахманов известен своей критикой властей Чечни. В 2015 году он покинул Россию, по его словам, после конфликта с родственниками Рамзана Кадырова. Блогер получил статус политического беженца в Швеции. В Чечне Абдурахманова обвиняют в связях с «Исламским государством».

В 2019 году спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть. Однако позже власти республики это отрицали.

В 2020 году в квартиру Абдурахманова в Швеции проник мужчина и ударил его молотком по голове. Блогер сумел отобрать у него молоток и вызвать полицию.