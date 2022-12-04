Президент Ирана Эбрахим Раиси допустил возможность внесения изменений в некоторые статьи конституции исламской республики, которая была принята в 1979 году. Как сообщил в воскресенье телеканал «Al Hadath», об этом Раиси заявил на фоне непрекращающихся два с половиной месяца акций протеста в иранских городах.

«Конституция Ирана составлена таким образом, что предусматривает выход в случае возникновения тупика, — сказал он. — Поэтому при реализации ее положений могут быть использованы гибкие методы».

Ранее генеральный прокурор республики Мохаммад Джафар Монтазери указал на встрече с общественностью в городе Кум, что власти Ирана могут пересмотреть закон об обязательном ношении головного платка для женщин. «Правоведы работают над этим вопросом, и предложения будут представлены в парламент в течение одной-двух недель», — указал он. По словам Монтазери, акции протеста вызваны многими причинами, а не только отказом женщин носить головной платок.

Генпрокурор подтвердил агентству ISNA сообщения о роспуске шариатской полиции нравов «Гашт-и-Эршад», которая следила за соблюдением религиозных исламских норм и общественной морали. Как напомнила газета L’Orient-Le Jour, полиция нравов появилась в Иране в 2006 году при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013). Этот политик призывал «распространять культуру приличной одежды и чадры». Женщины, нарушившие введенный при нем строгий дресс-код для мусульманок, рисковали попасть в руки этого подразделения.