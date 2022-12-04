В районе Акчакале города Шанлыурфа на юго-востоке Турции произошел взрыв на первом этаже жилого здания, пострадали шесть человек, опасности для жизни их травмы не представляют, говорится в заявлении канцелярии губернатора.

По данным районной администрации, взрыв произошел из-за отопительного котла. Расследование продолжается.

Инцидент зафиксирован в ювелирном магазине на первом этаже жилого дома. Пострадавшие — шесть человек, находившихся в квартире над магазином, их доставили в больницу. Из-за произошедшего три торговые точки по соседству получили повреждения. Разбросанные в результате взрыва драгоценности собрали и передали владельцу магазина.