Инновации и технологии могут быть мощными инструментами для интеграции.

Об этом говорится в обращении генсека ООН Антониу Гутерриша по случаю Международного дня инвалидов.»

В обращении также говорится:

«В этом году Международный день инвалидов посвящен роли инноваций в построении доступного и справедливого мира.

Наш мир сталкивается с каскадом кризисов, которые в несоразмерной степени затрагивают людей с инвалидностью.

Чтобы спасти перспективы достижения целей в области устойчивого развития и никого не забыть, нам нужны преобразовательные решения.

Это требует расширения сотрудничества государственного и частного секторов для разработки стратегий в интересах людей с инвалидностью ими самими или при их участии. Краеугольным камнем этого сотрудничества должно стать активное участие в нем людей с инвалидностью во всем их многообразии и их полное вовлечение во все процессы принятия решений. Инновации и технологии могут быть мощными инструментами инклюзии. Они могут расширить доступ к информации, образованию и обучению на протяжении всей жизни. Они могут также открыть инвалидам новые возможности для равноправного участия в трудовой деятельности и жизни общества в целом. Но чтобы реализовать потенциал технологий, мы должны устранить цифровой разрыв и обеспечить соблюдение прав человека в цифровом пространстве. В Стратегии Организации Объединенных Наций по инклюзии людей с инвалидностью мы предлагаем конкретную дорожную карту для содействия инклюзии людей с инвалидностью и повышения доступности в рамках всей работы Организации. Мы занимаемся оценкой доступности цифровых технологий, устранением препятствий и содействием такой доступности и подаем пример инклюзии людей с инвалидностью на всех уровнях — от штаб-квартир до полевых отделений.

Давайте же посвятим этот день совместному поиску инновационных решений, чтобы построить доступный и справедливый мир для всех, и продолжим искать эти решения каждый день».