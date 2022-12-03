МЭПР направило специалистов для расследования вопроса о незаконной эксплуатации полезных ископаемых на дороге Ханкенди-Шуша, которая контролируется временно размещенным там российским миротворческим контингентом.

Об этом сегодня сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов. В сообщении отмечено, что Министерство обороны республики обратилось с просьбой отправить на указанные территории специалистов, чтобы провести мониторинги на предмет разграбления природных ресурсов Азербайджана.

Так, 3 декабря сотрудники МЭПР, Государственной службы по имущественным вопросам при Минэкономики и ЗАО AzerGold прибыли к наблюдательному посту российских миротворцев, расположенному на участке между Шушой и Ханкенди.

В настоящее время азербайджанские специалисты и командование российских миротворцев обсуждают вопрос дальнейших работ группы экспертов с целью мониторинга и расследования экологических последствий незаконной эксплуатации полезных ископаемых.