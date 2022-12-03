Пресс-секретарь МИД КНР Цао Лицэнь заявил, что 1 декабря армия США вывезла 54 танкера с нефтью из северной Сирии на свои базы в северном Ираке. По некоторым подсчетам, СШа нанесла ущерб Сирии на на более чем 100 миллиардов долларов.

«США не имеют право держать армию в Сирии. Контрабанда нефти и зерна из Сирии является незаконной, и США не имеют право наносить ракетные удары по Сирии. Когда Соединенные Штаты говорят о «правилах», они обычно просто пытаются найти предлоги, чтобы обеспечить свои интересы или сохранить свою гегемонию. Как сказал бывший посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро и многие другие, «американцы делают то, что хотят». Пожалуйста, соблюдайте международное право, даже если оно противоречит вашим интересам», — высказался Цао, выступая на ежедневной пресс-конференции в Пекине.