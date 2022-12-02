Всем очевидно, что причина чудачеств Франции объясняется тем, что она хочет возобновить деятельность почившей в бозе Минской группы ОБСЕ через Армению и остаться в регионе. Об этом в пятницу заявил депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев, сообщает Minval.az.

Он также отметил, что другая причина неэтичного поведения правительства Макрона связана с предстоящими выборами во Франции: «Этой резолюцией Макрон и макроноиды пытаются обелить грязные деньги, полученные ими от армянского лобби в качестве финансовой поддержки избирательной кампании и голосов армянского электората на выборах».

«Мы должны ответить Франции адекватно и даже более того. Правительство, государство, парламент и общественность Азербайджана уже отвечают Франции и скоро достигнут цели. Мы — нация-победитель, мы- сильное государство», — сказал депутат.

В заключении он отметил, что сделавшие из петуха национальный символ должны знать, что восход солнца никак не связан с кукареканьем петуха.