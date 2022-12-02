Сотрудники 13-го отделения полиции Сабунчинского района разыскивают пользователя социальной сети TikTok, который написал, что «заложит на станции метро Хатаи бомбу и даст деру». Об этом Minval.az сообщили источники в правоохранительных органах.

Известно, что сообщение об этом статусе в TikTok поступило от другого пользователя соцсети. Тревожным статусом поделился некто под профилем Zarafathub. Возможно, он и шутил, тем не менее, полиция обязана проверить информацию.

Отметим, что после теракта в Стамбуле пассажиры общественного транспорта Азербайджана, в том числе метро и электричек стали особенно тщательно проверяться полицией.

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