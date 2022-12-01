Парламент Молдове отменил избирательные бюллетени на русском языке, приняв новый кодекс о выборах в республике. Власти страны одобрили документ 1 декабря на заседании законодательного органа.

«Парламент принял кодекс о выборах в Республике Молдова. Документ направлен на совершенствование избирательных процедур, устранение неясностей и противоречий между кодексом о выборах и другими законами», – сообщили в парламенте.

Теперь бюллетени для голосования будут печатать на румынском языке.