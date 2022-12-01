Задержан подозреваемый в убийстве трех членов одной семьи в поселке Бузовна Хазарского района Баку. Об этом сообщили в МВД Азербайджана.

В причастности к убийству подозревается бывший зять Мурадовых — Нофель Сафаров (1976 г.р.). Мужчина задержан.

Напомним, что 29 ноября, примерно в 20:15 неизвестный проник в дом на улице Нахчывани и напал на хозяев жилья. В результате убиты Эльбрус Идрис оглу Мурадов (1931 г.р.) и его сын Рахиль Мурадов (1971 г.р.). Кроме того, тяжело ранена супруга Э.Мурадова – Шахира Мурадова (1945 г.р.) и пострадал внук Эльбрус Агаларов (1997 г.р.). Отметим, что Рахиль скончался в больнице от кровоизлияния в мозг в тот же день, а его мать скончалась сегодня, 1 декабря.

По предварительным данным, преступник вооружился топором и нанес своим жертвам многочисленные ранения в области головы. Убийца нападал на жертв сзади, так, чтобы они не могли видеть его лица. К тому же он был в маске. Повезло только Эльбрусу Агаларову, он ранен легко, возможно, убийца пожалел его.

Здесь стоит сделать одно уточнение: Сафаров был женат на сестре Эльбруса Агаларова.

Сообщается, что Н.Сафаров проник в дом с целью разбоя, однако как отметили правоохранители, преступник покинул дом Мурадовых с пустыми руками. Существует и другая версия, согласно которой Н.Сафаров таким образом отомстил бывшим родственникам за свой несостоявшийся брак.

Кстати, информация о том, что около месяца назад из дома Мурадовых была совершена кража, якобы похищены золотые украшения на 5 тысяч манатов и 10 тысяч долларов, оказалась ложной. Странно, что Эльбрус Мурадов обратился с заявлением о краже в полицию. Но как выяснилось, ничего такого не произошло.

По полученным данным, Н.Сафаров был мясником, этим и объясняется то, как он умело расправился со своими жертвами.

Следствие по факту продолжается.

Рамелла Ибрагимхалилова