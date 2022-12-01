2 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии МЭПР, температура воздуха ночью составит 4-6°, днем 7-9° тепла, в Баку ночью 4-6°, днем 7-9° тепла.

Атмосферное давление снизится с 774 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами ожидаются дожди и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем 7-11° тепла, в горах ночью 3-7°, днем 0-3° мороза.