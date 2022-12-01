Миллиардер и основатель интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма последние шесть месяцев живет в Токио. Об этом сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что бизнесмен, который ранее считался самым богатым человеком Китая, почти не появлялся на публике после критики властей на саммите в Шанхае два года назад.

Анонимные источники издания рассказали, что основатель Alibaba живет в центре Токио вместе с семьей и свел к минимуму внешние контакты. Есть разные сведения о том, чем именно сейчас занимается миллиардер. По некоторым данным, Ма занялся коллекционированием и рисует акварелью, а также регулярно бывает в США и Израиле.