«Лукойл» из-за санкций с декабря перенаправит экспорт нефти со своих каспийских месторождений из трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан в систему Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Российский «Лукойл» прекратит экспорт нефти со своих каспийских месторождений по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) с декабря из-за западных санкций и перенаправит ее в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)», — передает агентство слова источников.

«Российская нефть уходит из БТД, причина – санкции. БТД не пускает российскую нефть», — сказал один из источников. По словам собеседников агентства, такое решение приняли западные акционеры БТД.

По данным агентства Argus, «Лукойл» поставлял с каспийских месторождений 60-120 тысяч тонн сырья в месяц через танкер-накопитель «Юрий Корчагин» в адрес Socar Trading, торгового подразделения Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР). Socar Trading в свою очередь доставлял танкерные партии российской нефти на терминал Сангачалы для последующей прокачки по БТД.