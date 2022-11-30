Как уже сообщал Minval, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со старшим советником Государственного департамента США Майклом Зибертом обратил внимание гостя на злоупотребление Арменией Лачинским коридором и использование ею этой транспортной артерии для переброски в зону временной дислокации РМК различного рода вооружения. При этом министр привел в качестве доказательства выявленные недавно мины 2021-го года производства.

Реагируя на данное заявление Байрамова, армянский проправительственный телеграм-канал «Баграмян 26» написал следующий пост:

«Согласно какому пункту любого из заявлений Арцах не имеет права перевозить по Лачинскому коридору необходимое для самообороны вооружение, если, конечно, пожелает это сделать, а Азербайджан имеет право устанавливать какие-то ограничения по использованию этого коридора?

Доказывая, что эти мины извлечены азербайджанцами с оккупированных территорий Армении (что правда), может сложиться впечатление, что есть какие-то договорные ограничения по использованию Лачинского коридора, а это не так, следовательно, любые претензии Азербайджана изначально лишены какой-либо легитимности».

Не думаем, что наш ответ телеграм-каналу, находящегося под прямой курацией премьер-министра страны Никола Пашиняна, обрадует его редакцию, но, тем не менее, будем лаконичны: согласно пункту 4 Трехстороннего заявления!

Внимательно почитайте, соседи, этот пункт и включите свои редкие извилины. Согласно этому пункту, с вводом в зону, которую в простонародье принято называть «кисетом», миротворческого контингента предполагается параллельный вывод оттуда армянских сил. ВСЕХ армянских сил, без всякой географической конкретизации, будь то ВС Армении, местные банды, наемники, добровольцы или прочие «джентельмены удачи» из армянской диаспоры. Армения обязывалась вывезти из «кисета» ВСЕХ вооруженных лиц, кто воевал против Азербайджана, причем не «потом», а параллельно с вводом РМК. То есть, уже на следующий день после капитуляции.

А теперь спрашивается, о вооружении, необходимого для какой еще такой «самообороны», говорит tg-канал «Баграмян 26»? Какая еще «самооборона»? Где, в каком пункте Трехстороннего Заявления говорится об «исключениях» к пункту 4? Нигде! В Карабахе не должно быть ни одного вооруженного лица, кроме личного состава РМК, на временную дислокацию которого Баку официально дал своё согласие. Других вооруженных лиц там быть не должно. В принципе! Так, для кого вы ввозите туда вооружение, для каких еще таких сил «самообороны»?

Вооружение может следовать по Лачинскому коридору либо в сторону выхода (впрочем, это должно было завершиться еще в ноябре 2020 года), либо же оно должно принадлежать РМК, и о его провозе азербайджанская сторона должна быть заблаговременно уведомлена в установленном порядке. Любая контрабанда является нарушением режима пользования Лачинской дорогой, безопасность движения по которой Азербайджаном гарантируется только в отношении «граждан, транспортных средств и грузов». При этом грузы военного назначения, повторимся, относятся только к прерогативе РМК в количестве, указанном в Трехстороннем Заявлении. Кроме этого контингента в зоне его временного развертывания не должно быть никого, кому могло бы быть предназначено всякое вооружение в каком бы то ни было количестве.

Поэтому, еще раз: о какой «самообороне» вы тут разглагольствовались, соседи? Военная фаза конфликта завершилась, начался политический этап, смысл которого — дать вам возможность спасти жизни вооруженных лиц и вывезти их, так сказать, в вертикальном положении, а не ногами вперед в полиэтиленовых мешках. Почему ваши военные всё еще там? Или, по-вашему, война не закончилась? Если так, то так и скажите. Будем знать, что она продолжается, и Лачинского коридора, предоставленного Азербайджаном для гуманитарных целей, тогда тоже не будет. Кто же станет держать открытым пути снабжения вражеских сил при незавершенной войне?!

Хотим кое-кому освежить память: к концу войны азербайджанский солдат уже физически стоял на Лачинской дороге. Он оттуда ушел, чтобы дать вам возможность безопасно вывезти оставшиеся взаперти армянские силы и даже вооружение, а также вернуть обратно гражданское население. Он уходил оттуда не для того, чтобы вы продолжали перебрасывать в Карабах военных и вооружение, да еще и махая два года спустя Трехсторонним Заявлением с требованием показать, где в нем, видите ли, «запрещено» провозить вооружение для какой-то непонятной «самообороны»!

Если в Ереване почти на официальном уровне признают о существовании в центре Азербайджана некоей «самообороны», то это означает открытое, хоть и неосторожное, признание армянскими политиками незавершенности силового сопротивления, саботаж выполнения ими условий подписанного документа и отказ от взятых на себя обязательств, да еще и с традиционно армянским «докажи!»

Никто вам ничего доказывать не будет. Доказательства, как говорится, налицо, и вы даже неосторожно их признали: в Карабахе по-прежнему имеются невыведенные оттуда армянские силы (называйте их как угодно!), которым продолжаются поставки вооружения. Оба этих факта пропашиняновский tg-канал «Баграмян 26» признал. И уже неважно, где были обезврежены эти мины — в самом Карабахе или, как утверждают в ведомстве Пашиняна, где-то на условной границе. Армянской стороны уже бессмысленно придумывать всякие легенды, когда она уже признала факт присутствия в Карабахе неких сил так называемой «самообороны» и заявила о «правах» на поставки им вооружения. Одного этого признательного поста в указанном tg-канал достаточно, чтобы Баку констатировал факт нарушения Арменией Трехстороннего Заявления и установил КПП на границе.

Заранее можно предвидеть истерику армянской стороны, дескать, «КПП на Лачинском коридоре в Трехстороннем Заявлении не упомянут». Не упомянут, но и не запрещён. В Заявлении говорится о 5-километровой полосе вдоль Лачинской ДОРОГИ, но не ГРАНИЦЫ. Ни слова в нем не говорится об отказе Азербайджана от охраны своих рубежей. Пройди проверку на границе, покажи, что ты гражданское лицо, а перевозимый тобой груз носит гуманитарный характер, и проезжай себе на здоровье и спокойно пользуйся пятикилометровой полосой, да еще и под охраной РМК. Никто тебя не тронет. Но Азербайджан должен видеть, кто пересекает границу и что это лицо с собой везёт. И Трехстороннее Заявление никак не ограничивает это легитимное право Азербайджана.

А это значит, что Баку имеет право, во-первых, хоть сегодня установить КПП на границе, а во-вторых, провести операцию по принуждению армянской стороны к выполнению пункта 4. И это будет не нарушение, а, напротив, претворение в жизнь положений Трехстороннего Заявления. Точно так же, как в свое время была проведена операция по принуждению Армении к выполнению 4-х резолюций Совета безопасности ООН.

Время пришло. Пора этому безобразию положить конец.

Отдел политики Minval.az