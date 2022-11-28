28 ноября 2022 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и управляющего директора Службы внешней деятельности Европейского союза (ЕС) по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Михаэля Зиберта. Об этом сообщили в МИД.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями по различным аспектам сотрудничества Азербайджан-ЕС, процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией, перспективам сотрудничества по достигнутым с ЕС соглашениям в сфере энергетической безопасности, коммуникаций и транспорта, а также процессам в регионе.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал М.Зиберта об усилиях Азербайджана по мирной повестке дня, попытках Армении воспрепятствовать процессу, о грубом нарушении ею обязательств в рамках трехсторонних заявлений. Также было доведено до сведения, что армянские вооруженные формирования еще не полностью выведены с наших территорий, используют Лачинскую дорогу в военных целях. Министр рассказал и минной проблеме.

На встрече стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.