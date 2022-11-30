Показ скандального фильма Sisters Apart намерены организовать Посольство Германии и Представительство ЕС в Азербайджане. Для этого они уже выбрали место — бизнес-центре Landmark, сообщает Minval.az.

В фильме повествуется о девушке по имени Рожда, проходящей подготовку в военном лагере курдских вооруженных формирований в Ираке. Фильм носит антитурецкий характер. Ранее планировалась демонстрация этого фильма в кинотеатрах Баку. Однако кинотеатры отказались от показа антитурецкого фильма. После этого Посольство Германии в Баку объявило, что фильм будет показан в Landmark, что вызывает недоумение. Показ в Баку фильма, нацеленного против братской страны, недопустим. Поэтому непонятна настойчивость германского посольства и то, чем руководствуются там, пропагандируя террор и предпринимая шаги против братской Азербайджану Турции?