На сайте Акорды опубликовали совместное заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и главы Франции Эмманюэля Макрона.

В нём главы государств выразили удовлетворение доверительным и регулярным диалогом между двумя странами на всех уровнях.

Президенты приветствовали высокую динамику политического и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Президент Франции подтвердил поддержку проводимых в Казахстане глубоких реформ, направленных на укрепление верховенства права, фундаментальных свобод и социальной справедливости, являющихся непременным условием стабильности и устойчивого развития.

Стороны подтвердили обоюдное желание содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях, подчеркнули непоколебимую приверженность международному праву и основополагающим принципам устава ООН, в том числе уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

«Франция и Казахстан глубоко обеспокоены ситуацией вокруг Украины, её гуманитарными последствиями и влиянием на глобальную экономику, продовольственную безопасность наиболее уязвимых стран», – говорится в заявлении.