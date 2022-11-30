В Армении в несколько раз выросло число временных регистраций российских граждан. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу армянской полиции.

По информации издания, в республики с 21 сентября по 11 ноября по месту пребывания зарегистрировались 2820 россиян. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, указали в пресс-службе. Тогда временную регистрацию оформили 722 гражданина РФ.

Также россияне также стали чаще обращаться за получением вида на жительство (ВНЖ). Так, 708 соответствующих заявлений было подано за полтора месяца. За тот же период прошлого года их было подано в 2,5 раза меньше — 277. За это время ВНЖ выдали 273 россиянам. В прошлом году за этот же период вид на жительство получили 257 человек из 277.