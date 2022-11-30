30 ноября 2021 года около 10:40 на авиационном полигоне «Гарахейбат», расположенном на территории Хызинского района, при выполнении учебных полетов разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана.
В результате крушения вертолета погибли 14 человек, 2 получили травмы.
Список погибших:
1. полковник Джавадов Физули Али Ибрагим оглу;
2. полковник Назиров Эмиль Назир оглу;
3. майор Гасанов Эльмир Мирджалил оглу;
4. майор Ахмедов Эльбрус Семреддин оглу;
5. майор Майылов Эмиль Шахид оглу;
6. майор Мамедов Мурад Яшар оглу;
7. майор Алиев Эмиль Эльман оглу;
8. капитан медицинской службы Ахмедханов Джейхун Ханлар оглу;
9. капитан Байрамлы Джавид Ахлиман оглу;
10. капитан Алиев Хайям Алихан оглу;
11. капитан Гараисаев Теймур Энвер оглу;
12. лейтенант Сулейманов Абдулла Тельман оглу;
13. старший лейтенант Нагиев Фарид Тайяр оглу;
14. сотрудник Набиев Эльчин Фикрет оглу.
В результате крушения вертолета полковник-лейтенант Джафаров Эмиль Мамед оглу и капитан Адилов Рамин Рамиз оглу получили травмы.
Военнослужащим, погибшим в результате крушения военного вертолета Госпогранслужбы 30 ноября, был предоставлен статус шехида.
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