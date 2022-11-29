Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший с официальным визитом в Париж, провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в Елисейском дворце.

В ходе встречи Токаев поблагодарил Макрона за приглашение посетить Францию и теплые поздравления по случаю его переизбрания на пост президента Казахстана.

По его словам, это стало прекрасной возможностью для укрепления стратегического партнерства двух стран и выведения отношений на еще более высокий уровень.

В ходе переговоров казахстанский лидер рассказал о проводимых в стране политической и экономической модернизации.

В свою очередь, президент Макрон отметил, что Казахстан является стратегическим партнером Франции. Между странами активно развиваются торгово-экономические, реализуются совместные проекты в энергетике. Европейский Союз активно инвестирует в различные казахстанские проекты. Макрон также сообщил об открытии в 2024 году новых школ в Казахстане с обучением французскому языку. Французская сторона выразила поддержку проводимым в Казахстане реформам.

Стороны обстоятельно обменялись мнениями по укреплению связей двух стран в сферах образования и культуры, а также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и ситуацию в Центральной Азии.