Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в заявил, что Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин обсуждали «тройственный газовый союз».

«От СМИ поступают некоторые вопросы касательно визита главы государства в Москву. В связи с этим необходимо отметить, что в ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании «тройственного газового союза» в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана», — пишет Желдибай.

Речь идет о проектах газопроводов на юг Азии, в Афганистан и Пакистан.