28 ноября представители проживающей в Европе азербайджанской общины провели мирную акцию протеста возле Национальной ассамблеи Франции в ответ на обсуждение антиазербайджанской резолюции.

В ходе акции наши соотечественники демонстрировали плакаты со снимками жертв массовых убийств азербайджанцев вооруженными силами Армении, Ходжалинского геноцида, в том числе фотографии безжалостно убитых азербайджанских женщин и детей, лозунги «Карабах-Азербайджан!», «Требуем справедливости!», «Нет терроризму!», «Национальная Ассамблея должна быть справедливой!», «Конец лицемерию!», «Во имя мира на Южном Кавказе Франция должна быть нейтральной!», «Конец армянскому терроризму!», «Не верьте армянской лжи!», «Конец двойным стандартам!», «Не поддерживайте страну-агрессора!». Об этом пишет АПА.

Участники акции отметили, что проект резолюции несправедлив и не отражает действительности, оценили печально известный документ как составную часть предвзятой кампании армянского лобби и их покровителей против Азербайджана. Отметив, что документ защищает только интересы армян, участники акции подчеркнули, что решительно осуждают и отвергают эту предвзятость.

Резолюция протеста была представлена в Национальную Ассамблею Франции.