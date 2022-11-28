Практически каждый день Минобороны Азербайджана и Армении сообщают о перестрелках в разных направлениях, обвиняя друг друга в этом. Сразу скажем, что эти новости распространяются неспроста, а имеют четкую цель и замысел как для азербайджанской стороны, так и для армянской. Для каждой из сторон в разных контекстах.

Как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика», 7 декабря должна состояться встреча глав Азербайджана и Армении в Брюсселе, однако армянская сторона пожелала, чтобы на встрече участвовал президент Франции Эммануэль Макрон, что было неприемлемо для Азербайджана. Поэтому встреча не состоится.

Отдельно по данному заявлению президента Азербайджана отреагировал и МИД Армении, который ссылался на пражский саммит, где была четырехсторонняя встреча, а Россия, сделав из этого свои выводы заявила о готовности предоставить свою площадку для переговоров. Но поскольку Пашинян не может увидеться с Алиевым с глазу на глаз, без своего покровителя Макрона, брюссельская площадка переговоров сходит на нет, остается только московская и вашингтонская.

Однако во всей этой истории есть один важный нюанс – европейская гражданская миссия должна была работать два месяца или до конца года, за этот срок должны были подписать мирное соглашение. Поэтому в соответствии с дедлайном, лидеры двух стран должны были провести еще ряд встреч для согласования деталей мирного соглашения. Но нынешняя ситуация вырисовывает иные контуры.

Для начала скажем, на момент подписания пражского заявления президент Франции, при всей своей неадекватности, все еще пытался изображать нейтрального посредника, однако его интервью, в котором он назвал Карабах «Сердцем Армении», а затем и антиазербайджанская резолюция, принятая французским сенатом 15 ноября показали, что данная страна никак не может находиться за столом переговоров в качестве посредника. Принимать подобные бумаги, делать необдуманные заявления и притворяться посредником, требует особой наглости. Правда, ее у французов не отнять.

С другой стороны, на саммите ОДКБ в Ереване Никол Пашинян наплевал на всех своих гостей и не подписал ереванскую декларацию, где не нашло отражение осуждение Азербайджана. Что, естественно, не понравилось президенту России Владимиру Путину. У России, конечно, сложно все в Украине, но игнорировать ее, а тем более «рабу» по цитате Алиева, Пашиняну не следовало.

Исходя из этой конфигурации, можно лишь констатировать одно – дипломатический трэк подписания мирного соглашения находится в тупике, примерно также, как и в сентябре 2020 года. Как ни странно, и сейчас в тупик стороны завел Пашинян.

Однако вопросы, которые не может решить дипломатия, решают пушки. Поэтому эскалация становится неизбежным. Можно сколько угодно гадать в каком направлении, что и как будет, но реальность такова, что Армения и себя, и Азербайджан завела в безвыходное положение, где война остается единственным выходом из всех остальных существующих.

Не сидится и сепаратистам, а точнее, тем силам, которые их поддерживают. У них новая формула, которая должна по всей видимости принести им успех. Как известно, Рубена Варданяна командировали в Ханкенди и тот уже начал устанавливать свои правила и выдвигать условия. С другой стороны, теперь новым главой «МИД» будет Вардан Осканян — тот самый, что был министром иностранных дел Армении во время правления Кочаряна.

Отдельно по Осканяну нужно сказать, что он сирийский армянин и закончил Гарвардский университет, и очень близок к французскому и американскому отделениям армянского лобби. Итак, мы имеем двух влиятельных армян в чиновничьем пуле в «арцахском» ОПГ. Последние должны будут работать по формуле «диаспора-арцах».

В сложившейся ситуации мечтать о том, что в скором времени будет подписано мирное соглашение, не приходится. Однако на что надеется Армения, зная мощь азербайджанской армии, и испытав ее на себе? Вопрос, конечно, риторический, но ответ очевиден: Армения специально провоцирует новую войну для того, чтобы консолидировать мировое сообщество вокруг себя, показать Баку агрессором. Чтобы мировое сообщество оказало давление на Азербайджан. Не исключено, что таким образом преследуется цель — обложить санкциями Азербайджан, обнулить военный и дипломатический успех Азербайджана, достигнутый 2020 году.

Иными словами, то, что Армения не может сделать сама (ее дипломатические усилия безрезультатны), мировое сочувствие сделает за нее. «Гениальный план» Пашиняна заключается именно в том, что нужно вызвать сочувствие у мирового сообщества и его поддержку, как сегодня то делает Украина. Поэтому для Азербайджана новая война имеет определенный риск и армянское лобби приготовилось к этому сценарию. Оно толкает армян, проживающих в Армении и в Карабахе на самоуничтожение.

Отдел политики Minval.az