Число заключенных во Франции приблизилось к 73 тыс. человек, что является абсолютным рекордом.

Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP).

«Число лиц, находящихся в местах лишения свободы, достигло самого высокого значения за всю историю» и составило 72,8 тыс. человек.

По данным агентства, исправительные учреждения Франции переполнены, там находятся 120% человек от максимальной вместимости, в то время как годом ранее такой показатель составлял 115,4%.

Как информирует Agence France-Presse, в течение года число заключенных увеличилось почти на 3 тыс. человек. При этом из-за нехватки мест, примерно 2,2 тыс. человек вынуждены спать на матрасах на полу. Среди заключенных женщины составляют около 3,5%, несовершеннолетние — 0,8%.

Почти четверть лиц, находящихся в местах лишения свободы, «являются подсудимыми, то есть ожидают приговоров и, следовательно, считаются невиновными», уточняет агентство.