Иранский парламент большинством голосов одобрил вступление страны в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), сообщает агентство Mehr.

За принятие законопроекта проголосовали 205 парламентариев, 3 выступили против, еще 4 воздержались.

Представитель Комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Абульфазль Амуйи отметил, что условием членства Ирана является одобрение всех документов, которые были приняты организацией до настоящего момента: «Если же ШОС в ближайшее время утвердит какой-либо новый документ, то парламент также должен будет рассмотреть и одобрить его».