Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Президенту России Владимиру Путину не удастся использовать зиму как оружие, чтобы поставить Украину на колени.

Отмечено, что в НАТО четко видят, что Кремль реагирует на поражение в войне с большой жестокостью. Впрочем, зима не поможет российской армии.

«С наступлением зимы Москва начала бомбить энергоснабжение Украины, чтобы поставить страну на колени. Путин пытается использовать зиму как оружие. Но ему это не удастся», — заявил Столтенберг.

Генсек отметил, что НАТО высоко оценивает предварительные поставки Германией оружия Украине. В то же время Столтенберг подчеркнул, что всем партнерам необходимо увеличивать поддержку Украины.