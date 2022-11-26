Азербайджан поможет Украине в снабжении электротехническим оборудованием для восстановления энергетической инфраструктуры после атак россиян. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Украины.

Министр энергетики Герман Галущенко провел телефонный разговор с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

В ходе разговора стороны уделили внимание ситуации в украинском энергетическом секторе, учитывая массированные российские обстрелы объектов энергетической инфраструктуры.

Из-за достаточно значительных масштабов повреждений после последней атаки 23 ноября, очень важна помощь международных партнеров, которые предоставляют материалы и оборудование для проведения восстановительных работ.

«Стороны договорились о сотрудничестве для помощи украинскому энергосектору, в частности, в поставках электротехнического оборудования», — резюмировали в Минэнерго.