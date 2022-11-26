Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с президентом России Владимиром Путиным после рабочей встречи с главой государства, которая состоялась вечером 25 ноября.

Как рассказал Кадыров, на встрече с президентом они обсудили вопросы участия чеченских подразделений в «спецоперации» в Украине.

По его словам, он доложил Путину об успешном укомплектовании в Чечне новых подразделений Минобороны РФ и Росгвардии бойцами, имеющими опыт участия в боевых действиях. Кроме того, он доложил главнокомандующему о снабжении подразделений, оснащенности техникой, тактических возможностях.

«Владимир Владимирович в ходе диалога отметил большой вклад региона в проведение «СВО», в частности, достижения наших бойцов на передовой, их боевой настрой и опыт, комплектование военных подразделений и подготовку добровольческих отрядов», — написал глава Чечни.

Президент России, как добавил Кадыров, также отметил, что в настоящее время Россия является страной «сплоченных патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья», а также поблагодарил военных за самоотверженность и успехи на передовой.

