Вблизи здании Национальной ассамблеи Франции пройдет акция протеста против обсуждения антиазербайджанской резолюции.
Акция, которую планируют организовать азербайджанцы, проживающие за рубежом, запланирована на 28 ноября.
Вблизи здании Национальной ассамблеи Франции пройдет акция протеста против обсуждения антиазербайджанской резолюции.
Акция, которую планируют организовать азербайджанцы, проживающие за рубежом, запланирована на 28 ноября.
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Пустое. Не нужно никаких акций, просто надо забыть про существование такого государства, как Франция. Не нужно биться головой о непробиваемую стену. Там во власть корнями впилась армянская мафия, и это уже факт, нужно принять его и внести Францию в список враждебных государств.