Гудрат Гасангулиев сказал, что 47% мужчин в Азербайджане умирают, не дожив до 65 лет. Но это ложная цифра. Об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

«Эта информация неверная. Хотел бы довести до вашего сведения показатели. Если взять статистику 2021 года, то в нашей стране умерло 76878 человек. Из них 40 261 — это мужчины, 36 617 — женщины. 18 922 мужчин в возрасте до 65 лет, что составляет 47%, а мужчин старше 65 лет – 21 339 человек, что составляет 53%. То есть в эти 47% входит только данный показатель. А всего, по статистике, число мужчин в нашей стране составляет 5 миллионов 74 человека. Среди них 341 000 — лица старше 65 лет, то есть 6,7%. Численность мужчин в возрасте до 65 лет составляет 4 733 000 человек, т. е. 93,3%. Таким образом, определение части населения в возрасте до 65 лет должно осуществляться на основе демографических расчетов, а не каких-либо статистических данных. Уважаемый Гудрат муаллим, оценки, сделанные на основе вероятностей смертности за последние годы, показывают, что 79,5% недавно рожденной части населения достигают возраста 65 лет. По мужчинам этот показатель составляет 75,5% , по женщинам — 83,5%. Нельзя допускать ложных интерпретаций», — сказал министр.