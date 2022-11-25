Азербайджан считает Европейски Союз важным партнером, заявил президент Ильхам Алиев на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

«Сейчас мы находимся на завершающей стадии консультаций по новому соглашению с Евросоюзом. Оно готово более чем на 90 процентов. Мы не подписали Ассоциативное соглашение с ЕС. Вместо этого мы предпочли формат двустороннего сотрудничества», — сказал глава государства.

Говоря о Восточном партнёрстве, президент подчеркнул, что Азербайджан считает это партнерство одним из элементов сотрудничества с Евросоюзом, а не платформой сотрудничества со странами-членами ЕС.