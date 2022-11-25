Пандемия коронавируса, вероятнее всего, стала «результатом инцидента, связанного с исследованием», а гипотеза о естественном природно-очаговом происхождении коронавируса более не заслуживает «кредита доверия» или «презумпции точности», следует из промежуточного отчета комитета сената США по здравоохранению.

Комитет также перечислил ряд нерешенных вопросов: какой вид животного стал промежуточным хозяином для SARS-CoV-2 и когда тот впервые заразил человека, где находится вирусный резервуар и каким образом коронавирус приобрел свои уникальные генетические особенности.