Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило капитальный ремонт на улице Тофика Аббасова в Низаминском районе Баку.

«Ремонтные работы были проведены на 640-метровом участке улицы, расположенном между улицами Азера Манафова и Али Велиева на территории около 8 тысяч квадратных метров. Отмечается, что были выполнены работы по фрезерованию, укладке нового асфальтобетонного покрытия, восстановлению тротуаров, укладке новой брусчатки, нанесению пешеходных полос и горизонтальной разметки. Улица была оборудована специальными парковочными местами», — говорится в распространенном агентством сообщении.

В этом году в Низаминском районе ремонтируются дороги на 9 улицах общей протяженностью 6,25 километра.