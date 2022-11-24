«В ходе протестов в Иране погибли 300 человек, 40 из которых — дети. Это недопустимо».

Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Терк на специальной сессии Совета Организации по правам человека, посвященной ситуации с правами человека в Иране.

Он добавил, что на сегодняшний день в Иране арестовано около 14 тысяч человек, в том числе дети.

Волкер Терк подчеркнул, что безнаказанность лиц, нарушающих права человека, является одной из главных проблем в Иране, что вызывает недовольство и недоверие: «Поэтому я призываю к независимому, беспристрастному и прозрачному процессу расследования обвинений в нарушениях прав человека».

Комиссар ООН призвал официальны лица Ирана освободить задержанных во время мирных акций протеста и ввести мораторий на смертную казнь.