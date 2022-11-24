Узбекистан и Турция подписали соглашение о развитии военного и военно-технического сотрудничества, сообщает Минобороны Узбекистана.
Документ был подписан накануне в ходе визита в Узбекистан министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.
Узбекистан и Турция подписали соглашение о развитии военного и военно-технического сотрудничества, сообщает Минобороны Узбекистана.
Документ был подписан накануне в ходе визита в Узбекистан министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий