Армения начинает выход из ОДКБ под присмотром американских и британских специалистов. Об этом пишет телеграм-канал «Образ будущего».

По его данным, 30 сентября в Ереван из США прибыли 30 сотрудников ФБР. 10 из них официально по приглашению МВД, а остальные под видом бизнесменов и айтишников, работающих в сфере кибербезопасности и социального инжиниринга.

«Основная задача этих товарищей — подготовить зачистку пророссийских групп в Армении, которых и так не особо много, кроме того взять под особый контроль платежную систему Армении и банковские операции с картами, которые активно получают граждане Российской Федерации.

Выход Армении из ОДКБ предрешен, именно поэтому Пашинян готовит почву для удержания власти и контроля над деньгами оппозиционных масс. Еревану обещаны большие преференции за выход из союзов с РФ, а сроки начала реализации этих планов — весна 2023 года. С расчётом, что украинский кризис достигнет своего апогея в феврале-марте 2023, после чего динамика и вектор событий начнут развиваться с неконтролируемой силой и скоростью», – отмечает тг-канал.