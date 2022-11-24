Представители армянской общины Ирана выступили с заявлением по поводу продолжающихся протестов в стране, сообщает «Sputnik Armenia».

Совет армянской общины в Иране выступил в поддержку властей на фоне беспорядков, терактов в стране и призвал принять меры по обеспечению стабильности.

Отмечается, что недавние теракты и беспорядки в Иране, приведшие к гибели и ранению граждан страны, а также к нарушению общественного порядка и безопасности, вызвали серьезную обеспокоенность армянской общины.

Подчеркнуто, что для обеспечения безопасности страны нужно привлечь к ответственности виновных в преступлениях и нарушениях общественной безопасности.