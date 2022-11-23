В Азербайджане выявлено еще 49 случаев заражения коронавирусом, 43 человека вылечились. Данную информацию приводит Оперативный штаб при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки смертельных случаев от COVID-19 зарегистрировано не было.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824082 случая заражения коронавирусной инфекцией, 813828 человек вылечились, 9975 человек скончались, число активных больных – 279.

За прошедшие сутки проведено 2329 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7363574 теста.