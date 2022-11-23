Правительство Великобритании намерено передать Киеву три вертолета Sea King, сообщает газета The Times, ссылаясь на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса.

По данным издания, это будет первой поставкой от Соединенного Королевства Украине, включающей пилотируемые летательные аппараты. Они станут частью нового пакета помощи Киеву, который также будет включать в себя 10 тыс. артиллерийских снарядов.

Отмечается, что один из вертолетов уже находится у Украины.

В материале также говорится, что десять украинских экипажей прошли программу шестинедельной подготовки, пилотируя вертолеты, снятые с вооружения королевских ВМС в 2018 году.