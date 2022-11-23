Изменения в пенсионном законодательстве сегодня тема №1. И обсуждается она не только в парламенте, но и в обществе. Согласно прогнозам, жить пенсионерам в Азербайджане станет легче и на горизонте, опять же согласно уверениям, забрезжила относительная финансовая стабильность. И связана она с тем, что согласно законопроекту «О трудовых пенсиях», подготовленному Минтруда и социальной защиты населения, с 1 января 2023 года будет введен механизм унифицированной индексации и повышения всех видов пенсий. Изменение закона является очередной мерой поддержки благосостояния пенсионеров. Внедрение единого механизма индексации будет способствовать устойчивому росту пенсий для лиц, выходящих на пенсию на особых условиях.

Как это будет происходить? После включения в пенсии лиц, получающих пособие на особых условиях, ежемесячных 10%, а также 200 манатов материальной помощи, выплачиваемой в течение года другим пенсионерам, итоговые суммы пенсий будут проиндексированы в соответствии с ежегодным темпом роста среднемесячной заработной платы. Например, пенсионеру, получающему пенсию 400 манатов и матпомощь 200 манатов в течение года, будет начислена прибавка в размере 416,7 манатов к Новому году (400+200/12), плюс процент индексации. Об этом говорится в отчете, поступившем из минтруда и соцзащиты.

Военнослужащий, получающий пенсию на особых условиях, например 700 манатов и 10% матпомощь в размере 770 манатов, также получит проценты по индексации.

Согласно отчету, за последние 10 лет у подавляющего большинства людей из этой категории пенсия увеличилась максимум на 70%. Пенсии лиц, выходящих на пенсию на общих основаниях, за тот же период в результате индексации выросли на 98%».

Член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Руфат Гулиев в блиц-интервью Minval.az отметил, что в данный момент унификация заложена в основу новой пенсионной политики государства.

«Фактически в прошлом у нас было несколько категорий пенсий, и многое зависело от места работы. Возьмем в качестве примера военнослужащих. Как известно, эта категория получает во время службы базовую зарплату и доплату на определенные нужды. Если суммировать и то, и другое, получается неплохой доход. Но когда военнослужащий выходит на пенсию, то пенсия исчисляется от его базовой зарплаты. Но многие не хотят принимать этот факт, поскольку ожидали более высокой пенсии. Поэтому минтруда и соцзащиты запустило процесс унификации пенсии. Что это такое? Подавляющее большинство работающих граждан при выходе на пенсию будет получать пенсию, рассчитанную по правильной формуле, будет производиться индексация раз в год. Естественно, с учетом инфляции. Согласитесь, что и министерству будет намного легче работать с более конкретными цифрами. Да и сами граждане будут твердо знать, какую именно сумму они будут получать, ведь их пенсии будут индексированы», — сказал депутат.

Парламентарий коснулся и другого серьезного вопроса — дифференциации пенсионного возраста.

По его словам, это очень важный вопрос. Большая часть его избирателей – врачи, госслужащие, преподаватели школ и вузов просят о возможности работать до 70 лет. На пленарном заседании депутаты обратились к правительству и предложили дифференциацию в данном вопросе. Есть профессии с тяжелыми условиями, со сложным физическим трудом, им можно снизить пенсионный возраст на пару лет, а за счет этого людям, работающим в вышеуказанных сферах, увеличить зарплату.

«Но и тут есть одно «но»: чиновники отвечают, что нам нужно обновление, омоложение кадров – в школах, больницах, лабораториях, на госслужбе, а так как кадры времен СССР не уходят на пенсию, мы не можем трудоустраивать молодых. И мы вынуждены согласиться с госчиновниками. Как видите, тут палка о двух концах. Но в реальности этот вопрос по-прежнему продолжает подниматься. Тем не менее, мы все же продолжаем предлагать дифференцированную пенсию», — сказал он.

Парламентарий коснулся еще нескольких вопросов, обсуждаемых в Меджлисе, в том числе и создания частных пенсионных фондов в Азербайджане.

Р. Гулиев отметил, что этот вопрос периодически поднимается в парламенте, но и тут есть подводные камни.

«Готовы ли наши финансисты создавать и регулировать частные пенсионные фонды?», — задается вопросом Р. Гулиев, отметивший, что сильно опасается «оленьих игр», которые будут происходить в вышеуказанной сфере.

«В Азербайджане есть государственная пенсионный фонд и потому все граждане уверены в том, что пенсию они получат вовремя. Конечно же, некоторые депутаты, поднимая вопрос создания частных пенсионных фондов, приводят в пример США, страны ЕС, Британию. Но насколько государство сможет регулировать работу таких фондов? Ведь может случиться все что угодно: фонд обанкротится, потерпит фиаско. И как в таком случае будут жить граждане? Ведь они потеряют все свои вклады. Потому я и задаюсь вопросом: как будет государство регулировать частные фонды? Ведь для этого должен быть задействован механизм государственной страховки вкладов населения, но об этом речи пока нет. Понятно, что мы стоим на пороге реформ. Но не стоит забывать о том, что интересы граждан страны ни в коем случае не должны пострадать», — отмечает Р.Гулиев.

Парламентарий коснулся и вопроса потребительской корзины, отметив, что в ней на сегодняшний день имеются наименования более 500 товаров и услуг. По его словам, эксперты настаивают на том, что бы эту цифру снизить. Р.Гулиев считает, что вопроса уменьшения наименований касаться не стоит, так как чем больше наименований в корзине, тем более четкие цифры будут озвучены.

Сотрудник Минвала коснулся так же вопроса оплаты коммунальных услуг жителями районов, чья зарплата и, соответственно, пенсия сравнительно ниже, чем у столичных. Р.Гулиев ответил, что неоднократно поднимал данный вопрос в парламенте, в частности, его предложения о финансовой скидке касались предпринимателей, работающих в отдаленных районах страны.

«Я предлагал объявить налоговые каникулы для мелких и средних предпринимателей для того, чтобы больше предприятий открывалось в районах. Это помогло бы решить вопрос с безработицей в регионах», — отметил депутат.

Яна Мадатова