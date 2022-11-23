Число пострадавших в результате взрывов в Иерусалиме возросло до 18 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.

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10:14 Взрыв произошел в среду утром на въезде в Иерусалим, пострадали семь человек. Об этом сообщила радиостанция Kan.

По ее информации, один из раненых находится в критическом состоянии, еще один — в тяжелом. Как отмечает Kan, согласно предварительным данным, могло быть приведено в действие взрывное устройство, оставленное на остановке в сумке.

По информации израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», взрыв произошел в припаркованном у автобусной остановки скутере. Вскоре после этого поступили сообщения о еще одном взрыве на перекрестке Рамот в Иерусалиме, в результате которого пострадавших нет, указывает радиостанция. Причины обоих взрывов выясняются, отмечает «Галей ЦАХАЛ».

Газета The Jerusalem Post отмечает, что полиция рассматривает несколько версий инцидента, включая теракт.