Бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Франция и Германия желали Украине быстрого поражения.

«У разных стран были очень разные взгляды. Я имею в виду, что, без сомнений, французы до последнего момента все отрицали. Немцы по всевозможным веским экономическим причинам тоже не хотели, они были… Я вам скажу сейчас ужасную вещь. В какой-то момент немцы считали, что если это должно было случиться, что было бы катастрофой, то было бы лучше, если бы все это закончилось быстро и чтобы Украина рухнула. Я не мог это поддерживать. Я думал, что это пагубный взгляд. Но я могу понять, почему они думали и чувствовали так, как они думали. Я помню итальянцев, которые очень сильно зависели от российского углеводорода. Одним словом, они не могли поддерживать позицию, которую мы занимали», — заявил Джонсон.